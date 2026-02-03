浜松市中央区の静岡8区に立候補したのは、自民の新人、稲葉大輔さん共産の新人、村田優哉さん参政の新人、神田綾乃さん中道の前職、源馬謙太郎さんの4人です。



4期目を目指す中道改革連合の源馬謙太郎氏。



国民が望む政策の実現には“与野党が伯仲する状況”が必要だと訴えます。



（中道･前 静岡8区 源馬 謙太郎 候補）

「きちんとした野党のパワーがあれば、必ず国民が望んでいる政策も前に進めることができます。それがなければ国会での論戦はほぼ無意味になり、全て政府が思う通りに物事が進んでいってしまう」





これまで“敵”だった公明党の支援を受け半月前に結党したばかりの「中道」の浸透を急いでいます。出陣式には公明党の参院議員が駆け付け「政治とカネの問題」を巡る自民党の姿勢を批判しました。（公明党 谷合 正明 参院議員）「1年半で3回も選挙をしている。その理由は何ですか。そのもともとの原因は“政治とカネの問題”ではないでしょうか。そこに決着をつけたいのであります」源馬氏はトゥクトゥクに乗って市民と直接触れ合いながら遊説し支持を訴えています。（中道･前 静岡8区 源馬 謙太郎 候補）「一人ひとりの国民の暮らしや中小企業に光を当てて、そこから経済政策をやっていきたいんですよね。今まで光が当たりにくかった人たちに光を当てて、そこから豊かにしていく。ボトムアップ型の経済成長を訴えていきたいと思います」2度目の挑戦となるのは自民党の稲葉大輔氏です。浜松市議を辞職して1か月で臨んだ前回は、知名度不足や自民党への逆風もあり落選。“高市人気”を追い風にしようと演説では「高市政権」という言葉を繰り返します。（自民･新 静岡8区 稲葉 大輔 候補）「高市政権、今の自民党、昔とは違うんです。変わった自民党が今ここにいます。だからこそ負担から所得、これを実現するための責任ある積極財政。高市政権を浜松から支えていく。日本の政治を変えていく」集会には高市政権を支える片山さつき財務相も応援に…。（自民党 片山 さつき 財務相）「高市早苗の強い経済を作る。日本列島を強く豊かに路線は静岡にも浜松にも県西部にも、ものすごくお得ですから」一方、会場には…。（自民党 片山 さつき 財務相）「塩谷先生に上がってほしいですよね？」前回、政治とカネの問題を受けて引退した塩谷立元衆院議員の姿も。公明票の行方については、前回、公明党の推薦を得られなかったことから「影響は少ない」とみています。（自民･新 静岡8区 稲葉 大輔 候補）「公明党は困っていると思います。正直ね。自民党としては今まで一緒にやってきたので」「私は右左左右されることなく稲葉大輔として信任いただける人に応援してもらいたいと思います」参政党から出馬したのは神田綾乃氏です。消費税の廃止などを訴えています。（参政･新 静岡8区 神田 綾乃 候補）「国民目線の政治を取り戻し、日本を希望ある未来を取り戻していくのか。大きな分かれ道になっていると思います。賃金が上がらなくなったわけ。大きな要因となっているものがあります。消費税です。消費税は悪税なんですよ」兵庫県出身で結婚を機に浜松へ。3人の子どもを育てる母親の目線から「政治を動かしたい」と選挙直前に出馬を決めました。（参政･新 静岡8区 神田 綾乃 候補）「自民党である限り実現できない可能性も大きいです。高市政権は人気ですが。まずは減税ですね。手元にお金を残してもらって安心して子どもたちが暮らしていけるようにしていきたいです」共産党から出馬したのは村田優哉氏です。（共産･新 静岡8区 村田 優哉 候補）「生活に必要なありとあらゆるものにかかるのが消費税です。消費税は生きることに税金かけるのと一緒です。生きることに税金かけちゃダメです。赤字国債は恒久的な財源にせず、取れるところから取る、取ってしかるべきところから取る、これが私たちの責任ある財政論です」静岡県内の候補者の中で最も若い27歳。岩手県出身で、2年前、就職で浜松に移り住みました。おととい2月1日は13か所で街頭演説を重ね「自民党政治を変える」と訴えました。（共産･新 静岡8区 村田 優哉 候補）「多くの国民が苦しんでいる中で、消費税の減税をどうするのか、最低賃金をどう引き上げるのか。国民全体が思っていることだと思います。だからこそ、私たちが変えたいと思っています」真冬の短期決戦は2月8日にその審判が下されます。