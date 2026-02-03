【あすから】『ミセン-未生-』『イカゲーム』のイム・シワンが心優しい青年を好演 韓国ドラマ『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』放送開始＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイム・シワン、キム・ソリョンが主演する韓国ドラマ『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』（全12話）が、あす4日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（水〜金 後0：00〜※11日のみ休止）
【写真】優しい笑顔…イム・シワン＆キム・ソリョンの手繋ぎショット
同作は不幸続きのどん底ヒロインイ・ヨルム（キム・ソリョン）と、心に傷を抱えた人見知りの青年アン・デボム（イム・シワン）による至高のヒーリング・ラブストーリー。生きることに不器用な2人が海辺の村で見つけた、本当の自分と優しい恋の模様を描く。
『ミセン-未生-』『イカゲーム』のイム・シワンが、人見知りだが心優しい青年を好演。控えめな笑顔や心地よい話し声など「こんなシワンが見たかった！」というファンの心を鷲掴みした。一方、「昼と夜」のキム・ソリョンは、ほぼノーメイクで等身大のヒロインを熱演。シンプルなファッションや健康的な美しさが見どころとなっている。
人気ウェブ漫画を原作に、『コーヒープリンス1号店』のイ・ユンジョン監督が描く、繊細で温かな世界観。自然豊かな架空の町「アンゴク村」の美しい風景、TWICEやENHYPENなど豪華アーティストが参加したOSTが、物語を彩る。主人公たちが思い悩み、葛藤する姿は、自分自身と向き合うことの難しさや大切さ、そして自分らしさとは何か、本当に必要なものは何か。そうした誰もが抱える問いに対するヒントになる物語。忙しい現代社会を生きるすべての人に元気を届けるヒーリング・ラブストーリーとなっている。
■あらすじ
会社員のイ・ヨルム（キム・ソリョン）は仕事も恋も行き詰まっていた矢先に母を亡くし、失意のどん底に陥る。都会での暮らしに疲れ果てたヨルムは会社を辞め、わずかな荷物だけを持って海辺の町・アンゴクへと向かう。町の図書館で出会った司書のアン・デボム（イム・シワン）に不動産店を教えてもらい格安の物件を借りると、貯金が尽きるまで何もせず、思うように過ごそうと決める。さっそく人目を気にせず昼間から焼酎を飲んだヨルムだったが、酔いから醒めるとそこはなぜか真夜中の図書館だった！ 彼女を心配して閉館後も残っていたデボムと朝まで過ごすことになるが…。自分に正直に生き始めたヨルムと、無口だが心優しいデボム。不器用な2人の自分探しが始まる…。
■脚本・演出
イ・ユンジョン、ホン・ムンピョ
■キャスト
イム・シワン、キム・ソリョン、シン・ウンス、パン・ジェミン
