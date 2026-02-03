連続テレビ小説『ばけばけ』の場面カット （C）NHK

　俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第88回（4日）の場面カットが公開されている。

　前回は、町での噂話に落ち込む、トキ（高石あかり）。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウ）。ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにする。

　今回は、梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけで、ヘブン（トミー・バストウ）のラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ（高石あかり）。傷ついたトキを見て激高し自宅を飛び出すヘブンを、トキは気丈に引き留める。自分たちを見る人々の変わりように疲弊する司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。錦織（吉沢亮）もかけつけるがトキの不安は晴れない。そんな中、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆けつける。