『ばけばけ』サワやなみが駆けつける 第88回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第88回（4日）の場面カットが公開されている。
今回は、梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけで、ヘブン（トミー・バストウ）のラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ（高石あかり）。傷ついたトキを見て激高し自宅を飛び出すヘブンを、トキは気丈に引き留める。自分たちを見る人々の変わりように疲弊する司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。錦織（吉沢亮）もかけつけるがトキの不安は晴れない。そんな中、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆けつける。
