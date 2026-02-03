声優界イチのグラビアン 井口裕香の水着＆下着グラビア『漫画アクション』表紙＆巻頭登場
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、3日発売の『漫画アクション』表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】デカすぎる！豊満ボディ 井口裕香の水着＆下着グラビア
「体温が伝わるような温かいグラビアをお届けします」のキャッチコピーとともに、大胆ボディを強調した水着＆下着グラビアなどを見ることができる。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
