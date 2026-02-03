ジャーナリスト須田慎一郎氏が3日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、衆院選（8日投開票）の熱量について見解を語った。

番組では、産経新聞が2日、FNNと合同で行った衆院選（8日投開票）の情勢調査結果について取り上げた。自民党は233議席の単独過半数を上回り、日本維新の会と合わせて与党で憲法改正発議に必要な3分の2（310議席）を超える勢い。一方で、立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は、解散前から議席を半減させる可能性もあるとした。

須田氏は、衆院に17ある常任委員会の委員長ポストを独り占めできる絶対安定多数（261議席）について解説。その上で「300議席を超す、うかがうというのは、いかに凄い数字かが分かる」と驚きを口にした。

高市氏は1日、東海地区の各都市を遊説。須田氏はそのうち、岐阜県可児市での演説を取材したという。「可児市役所の横に、広場というか、野っ原がある。取材に行ったら、四方八方から車が駆けつけて、大交通渋滞が起こってるんですよ。なおかつ、そこに7000人が集まったんですよ」。高市人気の猛威を説明しつつ、「これ、風が吹き始めているな。ブーストと言うんですけど、勢いが付き始めたのかな」と述べた。

各メディアが自民大勝の情勢を伝えており、さすがに野党陣営も焦らせているという。須田氏は、中道に合流した公明の支持母体・創価学会の動きに言及した。「創価学会が、慌てて選挙戦中盤にもかかわらず、これも異例だけど、組織に対して重点地区108を設けて、“とにかく徹底的にやれ。ガンガンやれ”と指令を出したんですよ」。こうした状況に、「相当焦ってきているなと。現状かなり中道改革連合、逆風が吹いているということを肌身で感じたからこそ、こういう動きになってきたのかなという気がします」と、推測を口にした。