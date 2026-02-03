竹内涼真、妹＆弟との笑顔あふれるモノクロショットに反響「楽しそうですね」「みんな良い表情」「かっこいい」
俳優の竹内涼真（32）が2日、自身のインスタグラムを更新。弟と妹を撮影したモノクロ写真を披露し、仲むつまじい様子に反響が集まっている。
【写真】「ほんとに素敵」竹内涼真＆妹＆弟との笑顔あふれるモノクロショット ※2枚目
竹内は「A cleansing and meaningful time」とコメントし、風に髪がなびいた自身の“爽やかショット”のほか、携帯の画面に写った笑顔あふれる竹内きょうだいの3ショット、妹・たけうちほのか（28）、弟・竹内唯人（25）のソロショットが公開された。
仲むつまじい3人の様子に、コメント欄には「家族との楽しい時間素敵ですね」「仲良しさん」「写真集かなにかの告知かと思うくらいかっこいい」「ほんとに素敵」「楽しそうですね」「みんな良い表情」などの声が集まっている。
【写真】「ほんとに素敵」竹内涼真＆妹＆弟との笑顔あふれるモノクロショット ※2枚目
竹内は「A cleansing and meaningful time」とコメントし、風に髪がなびいた自身の“爽やかショット”のほか、携帯の画面に写った笑顔あふれる竹内きょうだいの3ショット、妹・たけうちほのか（28）、弟・竹内唯人（25）のソロショットが公開された。
仲むつまじい3人の様子に、コメント欄には「家族との楽しい時間素敵ですね」「仲良しさん」「写真集かなにかの告知かと思うくらいかっこいい」「ほんとに素敵」「楽しそうですね」「みんな良い表情」などの声が集まっている。