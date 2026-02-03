音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式サイトが3日に更新され、メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを受けて謝罪した。8日に東京・日本武道館で開催予定だった20周年記念ライブの中止も発表した。

所属事務所の株式会社2VOXがグループの公式サイトやSNSで「Micro (Def Tech)逮捕報道について」と題した声明を発表。「本日、所属アーティストMicro (Def Tech)が逮捕されたとの報道がございました」と伝え、「ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」と謝罪した。

現在、西宮容疑者とは連絡が取れていないといい、「事実関係の確認を進めております」とも報告。日本武道館ライブは中止とし「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」と再びおわびした。

日本武道館ライブのチケットは完売だったが、払い戻しについては「詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます」という。「この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を繰り返した。

8日のライブは15年ぶりの日本武道館公演で「Def Tech 20周年の集大成は、15年ぶりの日本武道館公演。20年分のありがとうを奏でる、スペシャルな一夜」と告知されていた。

「Def Tech」は西宮容疑者とハワイ育ちのShenの2人組。2001年結成。05年に「My Way」を収録したファーストアルバム「Def Tech」をリリース。280万枚超えの大ヒットを記録した。同年にインディーズアーティストとして初めてNHK紅白歌合戦に出場。07年に解散し、10年に再結成した。