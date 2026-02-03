タレントの矢部美穂（48）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。母・文子さんが認知症と診断されたことを明かした。

「今日からYABEKE16周年が28日までありますが 最近文子ママの様子が明らかにおかしいので 昨日、妹が病院へ連れて行ってくれました」とBAR「YABEKE」の看板娘でフジテレビ「アウト×デラックス」への出演でも知られる母・文子さんについて言及した。

「元々、脳梗塞を20年前に発症してそのあとは糖尿病でしたが最近、薬をやめていたとこもあり 酷くなったのだと思います」としつつ「昨日の診断でやはり認知症と言われてしまいました」と認知症と診断されたことを明かした。

「糖尿病と認知症の薬をもらいこれから生活をしていかなくてはならなく...」と矢部。「お客様にはそこもご理解していただきながら文子ママを応援していたたまけると幸いです」と理解を求めた。

さらに「また2週間後に病院へ行き 詳しく聞いてきたいと思います」と記した。

続く投稿で「自宅で1人でいるとホームシックになると言われ...1分前に伝えたことも忘れてしまい 自分が薬を飲んだかもわからなくなっています。昔のことはしっかりと覚えています」と状況を説明。「YABEKEには文子ママは今は行きますので 優しく接していただけると嬉しいです」と理解を求めた。