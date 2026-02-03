Dreamphoneが、マルチインストゥルメンタリスト兼プロデューサーのJackson Shepardとタッグを組み、新曲「Antidote」を本日2月3日にリリースした。

（関連：忘れらんねえよ「アイラブ言う」が呼ぶ共感 『ふつうの軽音部』きっかけにバイラルチャートイン）

本楽曲は、離れることも留まることもできない関係性に引き寄せられてしまう、不安定な心理を描いたコラボレーションシングル。愛情、依存、そして感情的に崩れていく関係の中で“救い”を求める心情を探っていく楽曲となっている。

3つの異なる声によって語られる本作は、分断された内面の対話のように展開していく。それぞれの視点は、渇望、否認、受容、パニックといった異なる感情を映し出し、有害だと理解しながらも手放せない関係に囚われた人物像を浮かび上がらせる。タイトルの“Antidote（解毒剤）”は明確に定義されることはなく、別の誰か、一時的な逃避、気を紛らわせる何かといった、揺れ動く概念として存在している。

サウンド面では、Jackson Shepardによる重層的なギターを軸に、シンセのテクスチャー、エレクトロニックなパーカッション、重心を支えるベースが重なり合う。ひそやかな告白のような瞬間から、不安が押し寄せる高まりへと流動的に移ろうプロダクションが、没入感のある不穏な空気を生み出している。

（文＝リアルサウンド編集部）