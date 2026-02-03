CSホームドラマチャンネルにて、中国ドラマ『少年春風～The First Generation～』が2月6日よりアンコール放送されることが決定した。

本作は、2025年6月の日本初放送時に視聴者から支持を集めた武侠アクション。酒造りの才能を持つ能天気な男・百里東君が、鎮西侯府の小公子としての才能を解放し、真の英雄へと成長していく姿を描く。

主演を務めるのは、『カンブリア紀』で人気俳優となったホウ・ミンハオ。そのほか、『恋恋江湖～運命の愛の見つけ方』のホー・ユーとジャン・ジェンユー、『天才基本法』のフー・リエンシン、『致命遊戯』のシア・ジーグアンらが出演。さらに、前作『少年歌行～Beginning of the Legend～』で蕭凌塵役を演じたバイ・シューや、主演を務めたリー・ホンイーも友情出演している。

物語は、幼い頃から文学や武芸を習わずに育った百里東君（ホウ・ミンハオ）が、かつて親友・葉雲（ホー・ユー）と交わした「それぞれが剣仙、酒仙となり江湖を渡り歩く」という約束を果たすため、酒造りに没頭するところから始まる。しかし、葉雲が一族ごと流罪になったことで2人は別々の道を歩むことに。時が流れ、葉雲に似た葉鼎之と出会い、内に秘めていた才能を覚醒させた百里東君は、天下一の李長生の門下に入り修行に励んでいく。

（文＝リアルサウンド編集部）