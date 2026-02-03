「逸材揃いすぎて、ヤバい！」節分お昼に届いた侍ジャパンからの新たな“お知らせ”にファン沸く「豪華すぎて震える」「根尾君も？」

中山もサポートメンバー入りを果たした(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

野球日本代表「侍ジャパン」は2月3日、2月に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表した。

サポートメンバー一覧は以下の通り



【宮崎】西武・仲田慶介、西武・糸川亮太、ロッテ・石垣勝海、広島・佐藤柳之介、巨人・増田大輝

【宮崎＆名古屋】 巨人・中山礼都

【名古屋】西武・隅田知一郎、ヤクルト・松本健吾、DeNA・石上泰輝、広島・佐々木泰、ロッテ・西川史礁

【大阪】中日・仲地礼亜、中日・根尾昂、中日・金丸夢斗

サポートメンバーは22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」（対 ソフトバンク）、27日、28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（対 中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場することが可能となっている。

選出された計14人のメンバーをめぐってはファンの間でも喜びの声が続々と上がっている。