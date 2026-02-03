「逸材揃いすぎて、ヤバい！」節分お昼に届いた侍ジャパンからの新たな“お知らせ”にファン沸く「豪華すぎて震える」「根尾君も？」
中山もサポートメンバー入りを果たした(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
野球日本代表「侍ジャパン」は2月3日、2月に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表した。
サポートメンバー一覧は以下の通り
【宮崎】西武・仲田慶介、西武・糸川亮太、ロッテ・石垣勝海、広島・佐藤柳之介、巨人・増田大輝
【宮崎＆名古屋】 巨人・中山礼都
【名古屋】西武・隅田知一郎、ヤクルト・松本健吾、DeNA・石上泰輝、広島・佐々木泰、ロッテ・西川史礁
【大阪】中日・仲地礼亜、中日・根尾昂、中日・金丸夢斗
サポートメンバーは22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」（対 ソフトバンク）、27日、28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（対 中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場することが可能となっている。
選出された計14人のメンバーをめぐってはファンの間でも喜びの声が続々と上がっている。
巨人からは昨年7本塁打と左の長距離砲として片りんを示した中山がメンバー入り、ロッテからは先に侍ジャパン強化試合でも強打をアピールした西川がメンバー入りを果たした。
また中日からはロマン投として知られる根尾がメンバー入り、現在は中継ぎとして調整を進める中、世界を相手に戦う侍ジャパンのメンバーからどんなエキスを吸収できるかにも注目が高まっている。
侍ジャパンから節分、2月3日のお昼に一報が流れると各球団ファンの間からは「逸材揃いすぎて、ヤバい！」「豪華すぎて震える！」「根尾君も?」「結果をつかむきっかけにしてほしい」など続々と応援の声が上がっている。
