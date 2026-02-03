通信事業者はユーザーがいつどこにいたのかという位置情報をかなり正確に取得できるとの指摘
スマートフォンには位置情報を特定する仕組みがあり、通信事業者が利用できるようになっていて、最悪のケースでは外国の事業者に悪用される可能性があるとコンピュータサイエンスの専門家であるアンディ・ウォン氏が論じてています。
Mobile carriers can get your GPS location
https://an.dywa.ng/carrier-gnss.html
スマートフォンは通信事業者のネットワークを利用して位置情報を測定できます。ウォン氏はこれに加えて「デバイスが通信事業者にGPS等から得られた位置情報を自動的に送信するプロトコルが組み込まれている。2Gおよび3Gでは無線リソース位置情報プロトコル(RRLP)、4Gおよび5GではLTE位置情報プロトコル(LPP)と呼ばれる」と解説。これらにより、スマートフォンが位置情報を自動的に通信事業者へ送信するプロトコルが組まれていると述べています。
Appleはこうした情報を保護する新たなセキュリティ機能をiOS 26.3で導入しました。これは、携帯電話基地局を介して携帯電話ネットワークに提供される「正確な位置情報」データを制限するものです。ウォン氏は「モデムシリコンとファームウェアの完全な制御を可能にすることで、少なくとも一つの大量監視手段を制限する良い一歩を踏み出しました。今後はユーザーが通信事業者への位置情報応答を無効化できるようにし、デバイスに対してそのような試みがなされた際にユーザーに通知する必要があります」と解説しました。