亜希、清原和博氏の近影公開 「何一つ忘れることのないあの日」から10年「沢山の人に支えられて」
元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が、3日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。和博氏の近影を伝えるとともに“あの日”から10年が経ったことを伝えた。
【写真】終始笑いに包まれたトークショーに参加する清原和博の笑顔ショット
亜希は「2016.2.2-2026.2.2 10年前のあの日。何一つ忘れることのないあの日。祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたwまた今日から10年。頑張ると目標を立てた清原さん。沢山の方々に支えられて今があります。現場でネージャーが代わりにお礼申し上げます。感谢」と記した。
亜希と和博氏は、結婚後2子をもうけるも、2014年9月に離婚。別れた後も良好な関係が続いている。
