３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、警視庁がこの日、本人に代わって退職の意思を伝えるサービス「退職代行モームリ」の運営会社代表の谷本慎二容疑者ら２人を弁護士法違反容疑で逮捕したことを報じた。

弁護士資格がないにもかかわわらず退職希望者と勤務先との間の法律的な交渉を弁護士事務所に報酬目的であっせんした疑いがある今回の逮捕について、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「わかりにくいやり口だけど、辞めたいっていう依頼者が直接、弁護士に『辞めたいんです。会社がめちゃくちゃなこと言うんで』ってお金を払って頼めば問題ないわけです。そこで（モームリが）一つ入って、しかも手数料とか紹介料だとか取るからダメですよってことで。ダメって言われてるのにやっちゃう弁護士もダメですよってことですよね」とコメント。

「例えば、僕が『いい弁護士いるよ、紹介するよ。（弁護士に）相談乗ってやってよ』って、これだけだったら問題ない。『紹介したんで、お金を』とかのやり取りが生じるとダメっていう…。スキームが生じる」と続けると「（依頼者は）辞めるっていう電話もしたくない人たちなんでしょ。それぐらいだったら、モームリで良かったわけですよ。『辞めるって言ってるから代わりに言っておいてあげるよ』くらいだったら良かったんですよ。そこから、ややこしい話もモームリが請け負うようになっちゃったから、どんどんこういうことになった」と推測していた。