上谷沙弥、今年の”福”は「日曜劇場デビュー」 出番が短すぎて逆に話題で苦笑い
プロレス団体・STARDOMの上谷沙弥が3日、東京・西馬込の池上本門寺で行われた『節分追儺式』の豆まきに参加した。
【動画】上谷沙弥、日曜劇場での“俳優デビュー”をイジられ記者にキレる
境内に設置された特設舞台から来場者約1万人に豆を投げる同行事。手を伸ばす来場者に向けて、上谷は遠くまで豆が届くように大きく腕を振り豆を投げた。
豆まき後、取材に対応。「今年の福は？」という問いに対して上谷は「ドラマデビューしたこと」と答えた。「ちょこっと日曜劇場デビューしました」と先月25日に放送されたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第2話に出演したことを報告。反響については「出番が短すぎて逆に話題になってました」と苦笑いした。
今年の目標として、引き続き女子プロレスを広めることを掲げたほか、「個人的な夢としてCMに出てみたい」と自身の活動を広げようと期待を込めた。「ばい菌とかを退治するのが良いと思う」と話し、風邪薬のCM出演へ逆オファーをしていた。
