窪塚洋介の長男・愛流、父と2ショットで思い「彼になろうとは一回も思った事は無い」
窪塚洋介の長男で俳優の窪塚愛流（22）が3日、自身のインスタグラムを更新。父・洋介への思いをつづった。
【画像】そっくり！窪塚愛流と窪塚洋介、2ショット
窪塚親子は、デニムブランド・Leeの名品「Lee 101」が、2026年に誕生101周年を迎えることを記念した「Lee 101 101st ANNIVERSARY」コレクションのアンバサダーを務めている。投稿で同ブランドの魅力をつづり、父と並んだ同ブランドのビジュアルを公開した。
続けて「幼い頃から憧れ続け最高の夢を与えてくれた人。それは…永遠に変わらない」とし、「俺の永遠のヒーローは 父・窪塚洋介」と告白。「だけど 彼になろうとは一回も思った事は無い。『俺はオレにしか登れない山を登る』どんな事も糧にして。楽しむ」とつづり、「愛を持って流れのままに。それも永遠に変わらないだろう」「RESPECT ＆ BIG UP」と絵文字を添えて締めくくった。
