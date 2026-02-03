宮崎・南郷で1軍春季キャンプを行っているプロ野球・西武の平良海馬投手が3日、ライブBPに登板しました。

3月開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンに選出されている平良投手は、同じく侍ジャパンの源田壮亮選手と対戦。30球中ヒット性の当たりは1本のみに抑え、順調な調整ぶりをうかがわせました。

「だいぶ球速も出ていたのでいい感じ」と手応えを語った平良投手。このキャンプに向けては「ツーシームの握りを変えたので変化量を安定させることがテーマ」と述べ、「変化量を確認したかったので、できてよかった」とこの日の収穫を語ります。

平良投手はこのキャンプでここまでブルペンに入らず、いきなりこの日のライブBPに臨みました。「ライブBPがこのクールでの1番の練習だと思うので、そのあとにブルペンでしっかり投げていくのが狙い」と意図を明かしました。

「WBCでは短いイニングだと思うので、そこで出力が出せるように」と大会本番を見据えた平良投手。「自分のパフォーマンスをしっかり出せば勝ちに近づくと思うのでしっかり調整したい」と力を込めました。