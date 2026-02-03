乃木坂46梅澤美波、大胆スリットワンピから美脚スラリ「美しすぎて目が釘付け」「オーラが半端ない」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の梅澤美波が2月2日、自身のInstagramを更新。スリットの入ったワンピース姿を公開した。
【写真】乃木坂キャプテン「オーラが半端ない」大胆スリットから美脚全開
梅澤は「いよいよ明日、2nd写真集『透明な覚悟』発売です。どきどき！」と2月3日に発売する2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）を告知。青い海をバックに、白いワンピースを着て岩場に座るショットを公開し、大胆に入ったスリットから美しい素足を見せている。
また、同じ衣装で花束を掲げるショットなども複数枚投稿している。
この投稿に、ファンからは「海の女神」「絵画のよう」「オーラが半端ない」「スタイル抜群」「美しすぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
