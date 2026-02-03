藤田みりあ、膝上スカート×スニーカーで美脚輝く「着こなしお洒落」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルでインフルエンサーの藤田みりあが2月2日、自身のInstagramを更新。冬のコーディネート写真を公開した。
【写真】27歳美人モデル「憧れのスタイル」美脚スラリ膝上スカート姿
藤田は「値上げ前に駆け込み」「入籍日に買ってから大切にしてるカトラリーセットのたまごちゃんの追加を」とつづり、街中で撮影したソロショットを投稿。毛足の長いアウターを羽織り、裾にアシンメトリーのデザインが施された膝上ワンピースとスニーカーを着用した美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
また、ソファで脚を組み、ポーズを決めるショットなども載せていた。
この投稿は「着こなしお洒落」「憧れのスタイル」「脚のラインが美しい」「綺麗すぎる」と反響を呼んでいる。
藤田は、2024年6月15日にInstagramやYouTubeチャンネルを通じて、かねてより交際していた男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤田みりあ、美脚輝く冬コーデ披露
◆藤田みりあの投稿に「綺麗すぎる」と反響
