辻希美、“恵方巻き”コスチュームの第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「食べちゃいたいくらい可愛い」「ムチムチ感がたまらない」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの辻希美が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。恵方巻きのコスチュームを着た次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】5児のママタレ「天才的な衣装」節分にぴったりなコスチュームの第5子次女
辻は「2月3日 節分だね」とつづり、写真を投稿。緑や赤、黄色の棒状のクッションとともに黒い布で包まれた夢空ちゃんの姿を公開し、「夢空恵方巻き」と添えている。
この投稿に、「食べちゃいたいくらい可愛い」「ムチムチ感がたまらない」「おめめクリクリ」「愛おしすぎる」「天才的な衣装」などの声が上がっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、恵方巻き姿の夢空ちゃん公開
◆辻希美の投稿に反響
