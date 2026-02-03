小浜菜摘（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/03】アイドルグループlog you（ろぐゆー）の小浜菜摘が2月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪カットに失敗した様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】新生アイドルメンバー「逆にレア」万バズ起こした“やらかした”前髪

◆log you・小浜菜摘、やらかした前髪カットを告白


小浜は「なにこれやばいやばいやばいやばいやらかした」とつづり、前髪の真ん中部分が一部短くなっている自身の写真を投稿。「エーーーーーン」「どうかな」と、前髪を指で押さえて誤魔化している姿も公開している。その後「デビュー後初の万バズ前髪でやばい」「切ってしまって良かったかもしれないです」と投稿が思いがけずバズったことを言及し、前髪の失敗を前向きに受け止めている。

◆log you・小浜菜摘の投稿に反響


この投稿には「二度見した」「びっくりした」「想像以上」「それでも可愛い」「逆にレア」「失敗すら魅力になるのレベチ」などの反響が寄せられている。

log youは、小浜、久保怜音（くぼさとね）、福本れみ（ふくもとれみ）、竹内月音（たけうちつきね）、山下うみ（やましたうみ）、松本玲奈（まつもとれな）、井出叶（いでかなう）、月代来実（つきしろくるみ）の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが2025年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】