“アソビシステム新グループ”log you小浜菜摘「やらかした」前髪公開 デビュー後初の万バズ起こす「逆にレア」「失敗すら魅力に」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】アイドルグループlog you（ろぐゆー）の小浜菜摘が2月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪カットに失敗した様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新生アイドルメンバー「逆にレア」万バズ起こした“やらかした”前髪
小浜は「なにこれやばいやばいやばいやばいやらかした」とつづり、前髪の真ん中部分が一部短くなっている自身の写真を投稿。「エーーーーーン」「どうかな」と、前髪を指で押さえて誤魔化している姿も公開している。その後「デビュー後初の万バズ前髪でやばい」「切ってしまって良かったかもしれないです」と投稿が思いがけずバズったことを言及し、前髪の失敗を前向きに受け止めている。
この投稿には「二度見した」「びっくりした」「想像以上」「それでも可愛い」「逆にレア」「失敗すら魅力になるのレベチ」などの反響が寄せられている。
log youは、小浜、久保怜音（くぼさとね）、福本れみ（ふくもとれみ）、竹内月音（たけうちつきね）、山下うみ（やましたうみ）、松本玲奈（まつもとれな）、井出叶（いでかなう）、月代来実（つきしろくるみ）の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが2025年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。（modelpress編集部）
◆log you・小浜菜摘、やらかした前髪カットを告白
◆log you・小浜菜摘の投稿に反響
