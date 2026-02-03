愛知県の公立高校入試 志願状況・倍率は？

愛知県教育委員会は、2026年度（令和8年度）の公立高校入試・全日制課程の推薦選抜などの志願者数を発表しました。

【画像で見る】2026年度 愛知県公立高校 学校別の出願状況・倍率 一覧はコチラ

推薦選抜の志願者数は、普通科6256人、専門学科3763人、総合学科1539人。



特色選抜の志願者数は1802人で、学科別の定員枠に対する倍率は、普通科は1.07倍、専門学科は1.05倍、総合学科は1.10倍になっています。

外国人生徒等選抜の志願者数は132人、全日制単位制選抜の志願者数は52人です。

【推薦選抜】

普通科で最も倍率が高かったのは、「熱田」で2.92～4.38倍、次いで「千種」で2.67～4.00倍、「大府」で2.64～3.96倍。



専門学科では「旭丘・美術」で3.61～5.42倍、「市立工芸・都市システム」で2.67～4.00倍、「三谷水産・海洋資源」で2.61～3.92倍。



総合学科では、「豊橋西」で1.81～2.72倍、「西陵」で1.58～2.38倍、「鶴城丘」で1.39～2.08倍。

【特色選抜】

普通科で最も倍率が高かったのは、「中村」で3.38倍、「瀬戸西」で2.45倍。「小坂井」で2.10倍。



専門学科では「三谷水産・海洋資源」で3.50倍、「三谷水産・海洋科学」で3.00倍、「桃陵・ヒューマンケア」で2.75倍。



総合学科では、「緑丘」で3.42倍、「西陵」で2.20倍、「知多翔洋」で2.14倍。

志願状況・倍率の一覧を学校別に画像で掲載しています。

【今後の日程】

■2月5日（木）

推薦選抜：面接（一部の学科では特別検査（実技試験）も実施）

特色選抜：作文・基礎学力検査・プレゼンテーション・実技検査の中から１つ及び面接

外国人生徒等選抜：学力検査（漢字にルビ）及び面接

全日制単位制選抜：作文・基礎学力検査・プレゼンテーションの中から１つ及び面接



■2月9日（月）

合格発表