ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 横文字ばかり使う上司にうんざり…そのうえ【まさかの発言】をしてき… 横文字ばかり使う上司にうんざり…そのうえ【まさかの発言】をしてきて！？ 横文字ばかり使う上司にうんざり…そのうえ【まさかの発言】をしてきて！？ 2026年2月3日 16時30分 Ray 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は横文字を使う人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の桜田マナミは、ある会社でインターンをしているのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部