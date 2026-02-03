巨人の大勢投手（26）が1日に放送された日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演し、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で対戦したい打者とその理由を明かした。

宮崎キャンプ初日に実現した元巨人監督・高橋由伸氏（50）によるインタビュー。

2大会連続でWBCメンバーに選出された大勢はNPBとWBCそれぞれの使用球の違いとその対応、昨年に比べて相当早く調整を進めていることなどについてまずは語った。

そして、多くのスター選手が出場するWBC本番で対戦したい打者を聞かれると、ドミニカ共和国のゲレーロ・ジュニア内野手（26）を指名。2021年にはア・リーグ最多の48本塁打を放ち、昨年のワールドシリーズではドジャース・大谷翔平から本塁打も放ったスラッガーだ。

だが、大勢が対戦したい最大の理由は同選手のMLB所属チームがブルージェイズだということ。

昨季まで巨人主砲だった岡本和真内野手（29）が今季からプレーすることで「和真さんがチームメートなんで。僕が打たれたりしたら“あのピッチャー大したことなかった”って和真さんに言われてたら嫌なので」と笑いのなかに闘志をにじませていた。