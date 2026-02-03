相田翔子「最近補聴器を考えて…」 耳の不調＆新しい治療を告白「きっと治ります」「症状が和らぎますように…」
俳優・歌手の相田翔子（55）が3日、自身のブログを更新。中村あゆみ（59）、hitomi（50）との食事会を振り返りつつ、自身の耳の不調と新たな治療について明かした。
【写真】20代で突発性難聴を発症…アイドルとしても活躍した相田翔子
相田は「先月3人で日にちを合わせてランチをしましたよ 中村あゆみさんとhitomiさんと 美味しい旬のお料理が詰まった和食膳を頂きながら 楽しく癒されました」と報告し、楽しげな雰囲気が伝わる3ショットを公開している。
続けて「私が20代で発症した突発性難聴と 40代で発症してから何度も繰り返しているメニエール病による聴力低下と激しい耳鳴りで 最近補聴器を考えていると話したら あゆみさん！即座に！私と全く同じような症状に悩まされていた方と改善するきっかけとなったクリニックの先生を紹介して下さいました」と、補聴器の使用を考えるほど耳の不調に悩まされていたことを明かした。
最後は「あゆみさんが紹介して下さったお二方と連絡を取らせて頂きながら 新しい治療を始めてみようと思います 皆様に感謝です」と、新たな治療に挑戦することを記している。
相田の告白に、コメント欄には「翔子さんも、きっと治ります 頑張って下さい」「翔子さんのメニエール病の症状が和らぎますように…」「お大事に〜」などと、励ましの言葉が寄せられていた。
