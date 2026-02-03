ことりっぷ®コラボ第17弾。ロッテの新作で味わう日本の名店

旅先で出会う、あの土地ならではのスイーツ。そんなときめきをお菓子で楽しめる、ことりっぷ®とロッテの人気コラボに新作が登場します。今回のテーマは、地元で長く愛される名店と県産フルーツ。さくらんぼとレモン、それぞれの魅力をぎゅっと閉じ込めた2商品が、日常に小さな旅気分を届けてくれます。おやつの時間が、ふと遠くへ心を連れていってくれるはずです♪

山形発さくらんぼの贅沢ショートケーキ

「ことりっぷ小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞」は、山形県南陽市・米沢市の人気パティスリー「白いくも」の看板メニューをイメージ。

チョコレートとココアパウダーを練り込んだ生地に、山形県産さくらんぼ果汁と生クリームを使ったクリームを重ね、華やかさとコクを両立しました。

※山形県産さくらんぼ果汁1.2％使用（生換算)生クリーム0.9％使用

TOMORROW X TOGETHERとパブロがコラボ♪大阪土産にしたい限定スイーツ

瀬戸内レモン香るドーナツ風プチケーキ

「ことりっぷふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞」は、岡山県瀬戸内市の珈琲専門店「山の上のロースタリ」の定番スイーツがモチーフ。

シュガードーナツ風味の生地に、瀬戸内レモンの果汁とパウダーをダブル配合したクリームを合わせ、爽やかな酸味とほろ苦さを表現しました。

※瀬戸内レモンの果汁1.0％使用（生換算）

※プチケーキには、ドライイーストを使用。

お菓子で巡る、日本の名店スイーツ旅

「白いくも」店舗内観

「山の上のロースタリ」店舗内観

今回の2商品はいずれも、実在するカフェやパティスリーの味わいを丁寧に再現。ことりっぷ®ならではの“旅のきっかけ”として、お菓子から本物の名店へと想いがつながります。

自宅で味わうひとときはもちろん、次の旅先を思い描く時間にもぴったりです。

甘い余韻が誘う、次の旅先♡

ひとくち頬ばるだけで、山形のさくらんぼ畑や瀬戸内の穏やかな海景色が浮かぶような今回のコラボスイーツ。

ロッテとことりっぷ®が紡ぐ“おいしい旅気分”は、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれます。

お気に入りのお茶と一緒に、心をほどく時間を楽しみながら、次は本物の名店を訪ねる旅を計画してみてはいかがでしょうか。