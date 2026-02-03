デンジャラス・ノッチ、12歳次女が塾に通わず自力で「中高一貫校」に合格 祝福の声「なんとスゴい」「素晴らしい!!」
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が3日、自身のブログを更新。次女（12）が中高一貫校に合格したことを報告した。
【写真】塾なしで「中高一貫校」に合格した次女も写る家族4ショット
ノッチは「次女の中学受験でした結果発表です」と題したブログで、「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験 なななんと 中高一貫校合格しました パチパチパチ おめでとう 親父も見習って学びます」と、うれしい結果を明かし、次女の頑張りを称えている。
ブログには、家族写真や長女（17）と次女の2ショットなど和やかな家族の雰囲気が伝わってくる写真も掲載されていた。
コメント欄には「受験塾に行かないで合格とは、なんとスゴいです」「ウワァ〜、ユウカちゃん素晴らしい!!おめでとうございます!!」などと、称賛する声が寄せられている。
