音楽ユニット・Ｄｅｆ Ｔｅｃｈは３日、公式ＨＰで８日に行う予定だった日本武道館公演について中止すると発表した。Ｍｉｃｒｏが麻薬取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道を受けての発表。

公式ＨＰによると「本日、所属アーティストのＭｉｃｒｏ（Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ）が逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。２０周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」とコメント。

「現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」とも説明された。

これを受け、８日に予定していた２０周年を記念した日本武道館ライブは「中止とさせていただきます」と発表。払い戻しなどは「整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。このたびは多大なご迷惑をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます」と結んだ。

Ｍｉｃｒｏは、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されたと報じられた。