滋賀県らしさを感じる「滋賀県のお土産」ランキング！ 2位「琵琶湖のえび煎餅」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、滋賀県らしさを感じる「滋賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「滋賀といえば琵琶湖なのでパッケージから滋賀らしさを感じるから」（30代女性／石川県）、「煎餅はここのが1番美味しい！！」（30代女性／福岡県）、「琵琶湖のえび煎餅はカルシウム取れそうなので。家族のお土産に」（40代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「滋賀県発祥ブランドとしての知名度が高く、品質の良さが広く認知されているから」（20代女性／大阪府）、「お店にいつもお客さんがたくさんきているから」（50代女性／北海道）、「初めて食べた時に感動するほど美味しかったから」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：琵琶湖のえび煎餅（滋賀宝）／42票2位は、滋賀宝の「琵琶湖のえび煎餅」です。琵琶湖産の「すじえび」を使用し、香ばしく焼き上げた煎餅は、サクッとした食感とエビの豊かな風味が魅力。日本最大の湖・琵琶湖の恵みをダイレクトに感じられるお土産として、県内外から高い支持を得ています。
1位：バームクーヘン（クラブハリエ）／88票1位に選ばれたのは、クラブハリエの「バームクーヘン」でした。近江八幡などに店舗を構える人気ブランドで、職人が一層一層丹念に焼き上げるふんわりと深い味わいが特徴です。その繊細な味わいは、滋賀県を代表する顔となっています。
