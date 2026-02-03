「お美しい」土屋太鳳、“性別を超えた斬新”な着物姿に反響！ 「よく似合いますね」「綺麗」
俳優の土屋太鳳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。カラフルな着物に身を包んだ姿を公開しました。
【写真】土屋太鳳の着物姿
コメントでは「振袖とても似合っていて素敵です」「赤色もお着物も髪型もとっても似合っていて綺麗です」「艶やかな着物姿めっちゃ綺麗」「きゃー 太鳳ちゃんお美しい 鮮やかな色彩のお着物も素敵」「本当に太鳳ちゃんはお着物もよく似合いますね 髪型も素敵 ゲームでの声優だけど、こういう役の太鳳ちゃんも観てみたいなぁ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】土屋太鳳の着物姿
「お着物もよく似合いますね」土屋さんは「写真は、今日の衣装 仁王３の世界での卑弥呼はひとつのキャラクターにとどまらずいろいろなカラーを持つ人物像を生きるので、そのイメージで今日の衣装を選びました」とつづり、6枚の写真を投稿。カラフルな着物を着用した姿です。「形としては振り袖なのですが、色や柄は性別を超えた斬新さもあって本当にぴったりなお着物だったと思います」とのこと。とても美しく、似合っています。
オフショットも公開！1月23日には「この写真は、今日の私。カーディガンが毛玉いっぱいだけれど リラックスしてそうだなぁと思っていただけたら」と、オフショットを公開していた土屋さん。私服も似合っており、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)