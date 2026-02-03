「ガソリンスタンドの屋根」なぜ“平ら”なの？

日本海側を中心に強い寒波が居座り、各地で厳しい大雪が続いています。連日の雪かきや屋根の雪下ろしに追われる方々も多いかと思いますが、ふと街中のガソリンスタンドに目を向けると、その屋根の多くが「平ら」であることに気づかされます。

一般的な住宅であれば雪が滑り落ちにくい平らな屋根は避けるものですが、雪国にあるガソリンスタンドでは一体どのように雪対策をしているのでしょうか。その意外な仕組みや工夫に疑問を持つ方も少なくないはずです。

【画像】「えっ…スゴい！」これが「平らな屋根の中身」です！

平らな屋根が雪の重みで潰れたり、雨水が溜まったりしないのかという疑問の裏には、実は非常に合理的で高度な設計技術が隠されています。

この屋根は「キャノピー」と呼ばれます。あえて平らな形状が選ばれているのは、構造をシンプルにすることで材料費を抑え、工期を短縮できるというコスト面での大きなメリットがあるからです。同時に、全国の系列店でデザインを統一しやすく、ブランドの象徴として街の景観に馴染ませる役割も果たしています。

気になる雨水の処理ですが、実は屋根の表面は完全な水平ではありません。目視では分からないほどのわずかな傾斜がつけられており、雨水が自然と排水管へ流れるよう緻密に設計されています。これにより、激しい雨の日でも給油スペースの安全が守られているのです。

さらに、豪雪地帯では冬の対策も万全です。屋根の内部にヒーターを完備している店舗もあり、雪を少しずつ溶かすことで危険な落雪や氷柱（つらら）の発生を防いでいます。また、ヒーターがない地域でも、太陽光を効率よく吸収して融雪を促す工夫が施されており、利用者が足元の凍結を気にせず安全に利用できるよう配慮されています。

法的な制約を紐解くと、消防法などで屋根の形状が厳しく指定されているわけではなく、そのデザインは事業者の判断に委ねられています。かつてはアーチ型の屋根も見られましたが、維持管理のしやすさから現在のフラットな形状が主流となりました。

近年では、環境意識の高まりを受けてLED照明や太陽光パネルが設置されるなど、省エネ化という新たな進化も遂げています。

※ ※ ※

普段、我々は何気なくガソリンスタンドで給油を行っていますが、その頭上には雨や雪から私たちを守り、安全な作業を支える数々の知恵と工夫が息づいているのです。