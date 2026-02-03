現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している髙石あかり、トミー・バストウ、岡部たかしが、2月3日に大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加した。

本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。

「節分祭」に参加したのは、ヒロイン・松野トキ役の髙石、トキの夫レフカダ・ヘブン役のバストウ、トキの父・松野司之介役の岡部の3名。裃姿で登場した3人は、集まった参拝客に向けて笑顔で豆をまき、福を届けた。

髙石は「たくさんの方がいらしていて『トキちゃん』と声をかけてくださり、その活気にパワーもらい、福をいただいたという気持ちです」と感激のコメント。「あらためてこの『ばけばけ』という作品がたくさんの方に愛していただいていることを直に感じることができて本当に良い経験でした」と振り返り、作品のキャッチコピー「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」を引用しながら、「うらめしいとともに描かれる小さな幸せを感じていただけたらうれしいです」とメッセージを送った。

バストウは「外国人として一人だけ参加させていただいて、ハーンさんと似たような経験をしたのかな、と思う瞬間があり、日本の文化に迎え入れてもらったと感じました」と感慨深げ。「集合写真を撮ったときに、自分だけ左を向いたタイミングで写真を撮られた瞬間があったんです。ハーンさんの残っている写真は目を気にして横を向いているものが多く、不思議な、偶然ではない縁を感じました」と、自身の役柄と重ね合わせるエピソードも披露した。

岡部は「こんな体験をさせてもらったのは初めてで、この景色は一生忘れられないです。大勢の人が集まっていてまるでコンサートのようで、Mrs. GREEN APPLEになった気分でした」とユーモアを交えてコメント。9月に実施したファーストピッチの経験を活かし、「だいぶ遠くまで豆を飛ばしました」と自信を見せた。

