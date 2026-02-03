¡Ö±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤À¤È!???¡×Êì¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÂçÊª²ÎÉ±¡Ä°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëà43ºÐ¤Î»Ñá¤Ë¾×·â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¸ý¸µ¡©¤¬¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¿Æ»Ò¤Ç²ÎÉ±¡Ä¡£43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¡¢Êì¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Þ¤ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×50¼þÇ¯ÆÃÈÖ(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤ò¤ª¤í¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÇò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤È2013Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿Êì¤ÎÆ£·½»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯62)¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¹õÌø¤È¼ê¤ò¸Ç¤¯°®¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´¶³´¿¼¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë±§Â¿ÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÎÂç¤Ê²Î¼ê¤À¤Ã¤¿Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤À¤È!???¡×¡Ö¤³¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¤¢¤ê¤ÎÅ·ºÍ¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¤·¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤À¤·¤ªÊì¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×¡Ö¸ý¸µ¡©»õ¤¬¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤ë¤ª´é¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±§Â¿ÅÄ¤Ï2010Ç¯¤Ë¡Ö¿Í´Ö³èÆ°¡×¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¡£°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£