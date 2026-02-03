静岡市は2月2日、物価高騰の影響を受ける市民生活の下支えするために発行する「しずトク商品券」について、2月10日から申込みを開始すると発表しました。

しずトク商品券の発行は今回で3回目となり、1口5000円で1万円分の買い物ができる、プレミアム率100%の商品券です。

また今回は、スマートフォンのアプリから申し込む「デジタル商品券」の利用が難しい65歳以上の市民を対象に「紙商品券」も発行されます。

「紙商品券」は、専用のはがきに必要事項を記入し、事務局へ郵送して申し込みます。当初「75歳以上」を対象としていましたが、年齢要件の再検討を求める声が多く寄せられたことから「65歳以上」に見直したということです。

難波喬司市長は定例会見で、「事務費がかかるため、できる限りデジタル商品券で申し込んでほしい」と話しました。

発行数はデジタルと紙を合わせて67万口で、全市民に1口分相当となっています。申し込んだ人全員に1口が付与され、発行口数に余りが出た場合は、2口目の抽選が行われます。

申込期間は2月10日から3月10日までで、利用期間は4月1日から7月31日までです。