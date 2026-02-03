ヒロミ、妻・松本伊代＆長男＆次男とのゴルフ公開 自然体のやり取りに反響「理想の家族」「素敵すぎる〜」
タレント・ヒロミ（60）が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻・松本伊代（60）、長男で俳優の小園凌央（30）、次男・隼輝（トシキ／27）さんの家族全員でゴルフを満喫する様子を公開した。
【動画】「爽やか家族の代表ですね」妻・松本伊代＆長男＆次男とゴルフを楽しむヒロミ
ヒロミは「【ハワイ家族ゴルフ】テーラーメイドQi4D使ってみた」と題した動画で、妻のことを「往年のアイドル」「伊予ちゃんドライビング！運転もできるんですよ」と紹介するちゃめっ気あふれる姿で、夫婦の仲むつまじい様子を見せ、ハワイで“家族ゴルフ”を楽しむ様子を披露している。
動画には、長男、次男とともに「小園家、誰が1番上手いんだ選手権」を開催し、松本が走る姿、次男の池ポチャ、長男のバンカー、ヒロミの“惜しいショット”などが収められ、仲むつまじい家族の関係性をのぞかせた。
コメント欄には「ほんと仲良くて理想の家族」「素敵すぎる〜爽やか家族の代表ですね」「ハワイでゴルフすごい」「いつも仲良しこよしの家族旅行いいですね」などと、自然体で過ごす家族の姿に反響が寄せられている。
【動画】「爽やか家族の代表ですね」妻・松本伊代＆長男＆次男とゴルフを楽しむヒロミ
ヒロミは「【ハワイ家族ゴルフ】テーラーメイドQi4D使ってみた」と題した動画で、妻のことを「往年のアイドル」「伊予ちゃんドライビング！運転もできるんですよ」と紹介するちゃめっ気あふれる姿で、夫婦の仲むつまじい様子を見せ、ハワイで“家族ゴルフ”を楽しむ様子を披露している。
コメント欄には「ほんと仲良くて理想の家族」「素敵すぎる〜爽やか家族の代表ですね」「ハワイでゴルフすごい」「いつも仲良しこよしの家族旅行いいですね」などと、自然体で過ごす家族の姿に反響が寄せられている。