ローラ、畳張りの自宅で節分楽しむ 着物姿で恵方巻ほおばる「具がオリジナリティーがあってイイですね」「素敵な和の世界」
モデルのローラ（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。「今日は、お友達のともちゃんと一緒にわたしの家でお着物の着付けの練習をして、明日の節分に向けて恵方巻きを食べて、こたつに入って一緒に今年の畑と田んぼの計画の話し合いをしたよ」とつづり、着物姿で友人が手作りした恵方巻を食べる様子など、節分を楽しむプライベート写真を公開した。
【写真】「具がオリジナリティーがあってイイですね」「素敵な和の世界」畳張りの自宅で節分を楽しむローラ ※着物姿は2枚目〜
ローラは現在、農業に挑戦中。昨年は1年かけて「祖先が眠る」というゆかりの地・新潟で農業を学び、インスタでは植えた苗を育てる様子や田植えした米の収穫作業を行う様子など、自身の“体験”を写真とともに紹介してきた。この日の投稿では、今年も野菜や米作りに挑むことを伝えている。
また投稿では、広々とした和室で季節の行事を楽しむ様子などを写真と動画で紹介。「今年の恵方巻きは、南南東に向かって無言で叶えたい願いを考えながら食べるのがいいと聞いたからやってみたら、ともちゃんが作ったタカキビ入りの恵方巻きがすっごく美味しくて、美味しい〜！しか頭にでてこなかった」とチャーミングなエピソードを紹介している。
コメント欄には「素敵な和の世界」「ローラちゃん、着物似合います」「手作り恵方巻き美味しそう〜」「恵方巻きの具がオリジナリティーがあってイイですね」「素敵すぎる」「ほっこり」など、さまざまな反響が寄せられている。
