全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が3日、出身地・新潟県三条市の三条市立大学で、校歌「革新の翼」の完成セレモニーに参加した。佐藤が校歌を制作するのは初めて。

同校は21年度に開設された4年制の工学部単科大。3月に卒業する2期生が出来上がったばかりの校歌に送られて卒業式を迎える。

同校では、佐藤について東京2020パラリンピック開会式で「君が代」を独唱するなどグローバルに活躍し、幅広い世代から支持を集めていることを評価。学生と年齢が近く、親近感もあることなどから昨年5月にオファーをした。

佐藤は何度も学校に足を運び、学生から「大学への思い」などを聞き取って作詞作曲した。

◆三条市立大学校歌「革新の翼」◆

▼1番

五十嵐川の流れとともに

この地に流れる技術の息吹

鍛冶の音（しらべ）はぼくらの鼓動

古き土台に未来の希望

地域のすべて学びに変えて世界支える価値を生み出そう

過去を聞き分けみらい見据える

しなやかな心ともに磨こう

古（いにしえ）の言葉の

中に隠れていた

新たな夢の道

切り開く鍵

さあ舞い上がれ

六角凧のように

この地から前へと

追い風受けて

さあ立ち上がれ

心一つにして

ぼくらの手で生み出す未来よ

世界へ届け

▼2番

ともに語ろうぼくらの明日を

大きな夢にも形与えて

自分を見つめ試練を超えてここでの努力は自信に変わる

アカデミックステップ

それぞれの歩幅で

個性大事にして

まだ見ぬ空へ

さあ舞い上がれ

革新の翼で

恐れない心で

先を照らして

さあ立ち上がれ

挑戦も楽しく

ぼくらの手で生み出す未来よ

世界に光れ

さあ舞い上がれ

六角凧のように

次へと受け継ごう

革新の羽

さあ立ち上がれ

自由に羽ばたこう

ぼくらの手で生み出す未来よ

世界を作れ

ぼくらの手で生み出す未来よ

世界へ届け