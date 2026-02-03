音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式サイトが3日に更新され、8日に東京・日本武道館で開催予定だった20周年ライブの中止を発表した。メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを受けたもの。ネット上ではファンの悲痛な声が多く上がった。

「Def Tech」は西宮容疑者とハワイ育ちのShenの2人組。2001年結成。05年に「My Way」を収録したファーストアルバム「Def Tech」をリリース。280万枚超えの大ヒットを記録した。同年にインディーズアーティストとして初めてNHK紅白歌合戦に出場。07年に解散し、10年に再結成した。

20年にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「My Way」が話題になり、再ブレイクを果たした。今月8日にデビュー20周年を記念したライブを東京・日本武道館で開催する予定だった。

武道館での20周年ライブ中止の発表を受け、ネット上では「残念すぎる」「悲しい」「まじでショック」「悔しい」「まじで何やってんだよ」などの声が広がった。