お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が3日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。若手に交じって「誰よりも笑いをとる」ベテラン芸人について語った。

この日はお笑いトリオ、ネプチューンの堀内健がゲスト出演。向井は堀内と日本テレビ系「有吉の壁」でたびたび共演していることについて「いまだにこのキャリアでこの回数出てくる人って、ホリケンさんしかいないんです」と笑った。

堀内はこれに「オファーがあるから出てる」と説明。「最初『有吉〜、有吉の壁出してよ』って言ったら本当に出してくれたんだ。そっからは、オファーがあったから引き続き出てるだけ。自分からやりたいやりたい、お笑いやりたい、若手に交じってやりたいっていうわけでもないよ。普通に仕事の1つとしてやってる」と話した。

向井は「すごいんです。オープニングもあるんです。『有吉の壁』って。正直本編ではそんなに使わないんです。いきなりネタからみたいな感じですけど、オープニングで誰よりも笑いとって」とベテランの奮闘ぶりに感嘆。また「これは優しさだなって俺は思うんですけど、どうしようもなくなりそうな、この次どうする？みたいな時に後ろからホリケンさんが出てきて、グッとそいつと一緒に何かやって、1個大きな笑いにして終わるみたいな」と行き詰まりそうな場を力技で盛り上げるという。

堀内が「もっとグダグダになって自然消滅みたいな場合もあるよね」と笑うと、向井は「それも4割ぐらいあります」とぶっちゃけていた。