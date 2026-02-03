Ｊ１神戸の千布勇気社長（４０）が３日、札幌市役所を訪れ、８月のシーズン開幕前に同市の白旗山競技場で行う夏季トレーニングキャンプの覚書を秋元克広市長（７０）と交わした。

昨季５位で３連覇を逃し、優勝奪回に燃える神戸。北の大地から２季ぶりの頂点を目指していく。千布社長は「（北海道コンサドーレ札幌が本拠地を置く）札幌市におきましては敵だと思いますけど、これをきっかけに良い連携ができればうれしい。コンサドーレさんがいる手前ではありますけど、ヴィッセル神戸のことを応援いただける方が１人でも増えればありがたい」と話した。

２０２６―２７年シーズンから秋春制に移行されるＪリーグ。今週末から６月上旬まで開催される百年構想リーグ終了後、開幕まで約２か月の空白期間が生まれる。そのため名古屋（苫小牧市）、ＦＣ東京（白老町）などＪリーグの複数クラブが本州に比べて冷涼な北海道でのキャンプ実施を発表している。

神戸も国内だけでなく、海外を含めた数ある候補地の中からキャンプ地を選定。最終的に札幌市での実施を決めた千布社長は「涼しいところに慣れちゃって夏に戦えないんじゃないか。むしろ沖縄でやろうという話も出ましたし、Ｊリーグがヨーロッパでのキャンプを誘致されているのでその機会も探った。芝のコンディションですとか付帯設備、そういったものを複合的に見させていただいたのも大きいですし、（練習試合の相手が）近くにいるのも大きい。高い要求水準ではあったけど、全てが満たされている素晴らしい候補地」と決め手を口にした。

また、Ｊ２札幌との練習試合実施の可能性についても言及。「毎年スイーツマッチをやっていた。Ｊクラブの中でも近しい存在として勝手ながら思っています。ぜひこれを機にまた交流できれば」と前向きに検討していく方針だ。