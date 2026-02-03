これが家で作れるなんて！代々木上原の名店『ふわふわシュウマイ』が最高ジューシー

ふわふわ、じゅわっ。 代々木上原の中華の名店「jeeten（ジーテン）」直伝のシュウマイは、ひと口で違いがわかる軽さとジューシーさ。肉汁があふれ、ハフハフしながら頬がゆるみます。

特別な材料や難しい工程はなし。それなのに、やっぱり格別。お店の味をおうちで楽しめる、とっておきのシュウマイです。

『ふわふわシュウマイ』のレシピ

材料（2人分）

シュウマイの皮……14枚

豚ひき肉（赤身が多いもの）……150g

玉ねぎ（小）……1/2個（約70g）

白菜の葉……2枚（約80g）

あれば白菜の外葉……2〜3枚

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

粉ゼラチン……1/2袋（約0.8g）

〈A〉

酒……大さじ1/2

しょうゆ……小さじ2

砂糖……小さじ1

オイスターソース……小さじ1/2

ごま油……小さじ1/2

〈たれ〉

酢……適宜

しょうゆ……適宜

ごま油……適宜

作り方

（1）小さめの器に鶏ガラスープの素と湯1/4カップを入れて混ぜ、粉ゼラチンをふり入れてさらに混ぜ、溶けたら冷蔵庫に入れて冷やし固める。

（2）玉ねぎと白菜はみじん切りにする。フライパンに入れて中火にかけ、3分ほど炒める。ざるに上げてさまし、水けをしっかりと絞る。

（3）ボールにひき肉を入れて練り混ぜ、〈A〉を入れて白っぽくなるまでよく練り混ぜる。（2）の野菜、（1）の鶏ガラスープを加えてさらによく混ぜる。鍋に水を八分目くらいまで入れて蒸し板、せいろのふたを順にのせ、強火にかける。せいろに、あれば白菜の外葉（なければオーブン用シート）を敷く。

POINT

白菜と玉ねぎは甘みとふわふわ食感の素。鶏ガラスープのゼリーはジューシーさの立役者なんです。

（4）シュウマイを包む。皮1枚を手のひらにのせる。たねを大さじ1ほどへら（なければテーブルナイフ）ですくってのせ、へらを差しながら皮ごと握り、円柱状に形を整える。

へらを抜き、さらにたね少量をのせてならす。残りも同様に包み、せいろに間隔をあけて並べる。

（5）湯が沸いたら、せいろをのせてふたをし、強火のまま6分ほど蒸す。せいろを火からおろし、たれの材料を混ぜて添える。

せいろを開けた瞬間、気分は一気に最高潮。蒸したてを頬ばる幸せ、存分に味わってください！

（『オレンジページCooking』2017年秋号より）

教えてくれたのは……「jeeten（ジーテン）」吉田勝彦さん

東京・代々木上原の中国料理店 「jeeten」のオーナーシェフ。野菜 をたっぷり使った、心身ともに元 気になるやさしい味わいの料理が 人気。家庭でおいしく作れるレシ ピの提案にも定評がある。ちなみ に、店名の「jeeten（ジーテン）」 とは「吉田」さんの中国語読み。

吉田風中国家庭料理 jeeten

東京都渋谷区西原3-2-3

TEL 03-3469-9333