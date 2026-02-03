生田神社（神戸市中央区）で2月3日、厄払いと幸福を願う恒例の『節分祭』が行われた。



例年多くの芸能人が参加し、本殿前に組まれた花道で落語家・月亭八方さん、ものまねタレント・松村邦洋さん、アイドル「KOBerrieS♪（コーベリーズ）」らが勢いよく豆をまいた。

生田神社 恒例「節分祭」午前・午後合わせて約3500人が訪れた＜2026年2月3日 11時28分 神戸市中央区＞

豆まきをする松村邦洋さん（左）と有馬芳香堂・有馬英一会長

木田孝朋宮司のあいさつの後、 「福は内！」の掛け声に合わせて豆まきがスタート。協賛する神戸の老舗豆菓子メーカー・有馬芳香堂（神戸本店・神戸市兵庫区）の有馬英一会長は、「ことしは60歳…と言いたいが、72歳の年男。『福よ、来い！』と呼び寄せる気持ちで豆をまきます」と勢いよくまいた。

節分祭では、豆以外にも商品券などさまざまな福がまかれ、この日は午前、午後合わせて約3500人が福を授かりに訪れた。

松村さんはラジオ関西の取材に対し、「最近、『鬼は外！」って言ってないですもんね。これって隣の家に鬼が来ていいのかな、ということかなあと思います。やっぱり『福は内』、幸せを感じますよ。生田神社とのご縁は阪神・淡路大震災。安達智次郎（故人・神戸出身の元阪神タイガース投手）さんとは、震災の時に長田区で大変な中、炊き出しで一緒にカレーライスを作ったりしていました。そういう“1.17”でのボランティアがきっかけで、生田神社の皆さんにもお世話になりまして」と振り返った。

松村邦洋さん「節分こそがお正月 みんなが幸せでありますように」野村克也・元阪神監督のものまねで「タイガースも何年“ぶり”じゃなくて毎年優勝狙えるようになったから、もういいんじゃないの。連覇すりゃ、“ぶり”じゃなくて“はまち”になるわけだ」と笑いを誘った

そして、掛布雅之さんや野村克也さんのものまねを交えながら、「その後も、各地で地震がありましたが、幸せでありたいと思うんです。節分が本当のお正月。落語家の方は、節分の時期に改めて年賀状を書かれたりしますし。こっちが本当の正月のような。2月1日は「球」（たま）の「春」なんで、プロ野球シーズンも始まる。いい一年を過ごせられるよう、幸せで無病息災といきたいです」と話した。