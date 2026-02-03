1月30日（現地時間、以下同）、米司法省は、2019年に勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料を新たに公開した。

これらは、昨年11月19日にドナルド・トランプ大統領が署名した、元被告関連資料の公開を義務付けた法律に基づいて公開されたもの。画像18万枚、動画2000本以上を含む約300万ページの資料が新たに公表され、昨年12月の公開分と合わせておよそ350万ページにのぼるという。大手紙国際部記者が解説する。

「エプスタイン元被告は、1990年代〜2000年代の長期間にわたって、おびただしい数の少女たちの人身売買および性的虐待に関わったとされている。被害者のなかには、11歳の少女を含む未成年もいたとされています。さらに、その裏には政財界や芸能界の大物らが絡む大規模な"買春ネットワーク"が存在するとの疑惑もある。

そんな"エプスタイン事件"に関する捜査資料は、今回が過去最大規模の公開となりました。米司法省は、『今回をもって公開作業は終了する』と説明。また、女性の被害者や被害に遭った可能性がある人物の保護を目的として、性的に露骨な一部の資料などには黒塗り編集を施したとしています。あまりにも資料数が膨大であるため、海外メディアなどがまだ分析を進めている最中ですが、すでにいくつかの新事実が浮かび上がってきています」

英タブロイド紙『デイリー・メール』によると、2010年に米フロリダ州で起きた民事訴訟の訴状の中に、未成年の少女らが受けた被害の内容が記されていたという。

「元被告は、アメリカ国内に所有していた複数の豪邸の中で性的暴行を繰り返していたとされています。少女らは『エプスタイン元被告にマッサージをする』という名目で雇われ、何も知らないまま豪邸に連れ込まれ、被害に遭ったとされています。

過去の裁判資料によると、元被告は寝室に隠しカメラを設置していたことも明らかになっており、実際にそのカメラで撮影された未成年少女の写真も押収されているようです。

今回明らかになった訴状には、元被告がフロリダ州パームビーチに所有していた豪邸における被害の内容が書かれていました。エプスタイン邸に招かれた少女らは、シャワーとマッサージテーブルが設置された部屋へと案内され、まずは一般的なマッサージを要求。その後、元被告は少女に裸になるように命じ、性的行為を強要したとのことです」

訴状には、その詳細な内容も記されていたという。

「虐待の種類は様々でした。少女たちの胸を愛撫したり、ひとりで楽しみだしたり、また自分との行為を要求することもあれば、少女同士で無理やり行為させることもあったといいます。

当時10代だった被害者の女性らは、昨年9月、米テレビ局『CNN』の独占インタビューに胸中を明かしました。ある女性は、初めての性体験を奪われたことによる精神的トラウマを今も抱えており、ニュースで元被告の顔を見るたびにフラッシュバックを起こすと悲痛な思いを語りました。

また別の女性は、2007年に元被告が連邦政府と司法取引を交わし、重罪を免れたことを『政府による新たな虐待だった』と非難。世間が"答え"を求めていることと、被害者は保護を必要としていることを訴え、『誰もが一致団結して事件に向き合うべき』と強調しました」

被害女性はいまも心の傷を抱えている──。