メインシナリオ…買い優勢、0.7100が最初の関門。1月29日に0.7094まで上昇後、反落となったが、0.6900手前で支持されると、再び地合いを引き締めている。目先、上値を模索する展開になりそうだ。節目の0.7100が最初の関門。0.71台に乗せると、23年2月2日の高値0.7158や節目の0.7200を目指そう。0.72台に乗せると、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300がターゲットになる。



サブシナリオ…反落となれば、節目の0.6900付近が支持になる。0.68台に沈むと、一目均衡表の基準線がある0.6877や21日線がある0.6819が視野に入る。21日線を下抜くようなら、節目の0.6800や0.6700が意識される。



