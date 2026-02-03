国際ジャーナリストで作家の落合信彦さんが2月1日、老衰のため亡くなった。84歳だった。

長男でメディアアーティストの落合陽一氏（38）はこの日、自身のXで父の永眠を告げると共に、《今まで育ててくれて本当にありがとうございました．あなたは私にとって無茶苦茶で大変にべらぼうな人でありました》と結んだ。

陽一氏の父親評に大きく頷いたのは、主に50代半ば以降の男性かもしれない。彼らが高校生、大学生の頃、落合氏は男性誌「週刊プレイボーイ」（集英社）で「20世紀最後の真実」を連載。UFOは南米に逃亡したナチスの残党が製造したとの新説は、それまでの“UFOブーム”とは一線を画するものとして若者の間で議論の的となった。同じく男性誌「GORO」（小学館）では「ブタは死ね！」と題したハードボイルドなエッセイを連載（のちに「狼たちへの伝言」として出版）、必然的に若い男性読者を中心に“国際ジャーナリスト・落合信彦”の名は周知されていった。そんな落合さんがいかに“無茶苦茶で大変にべらぼうな人”であったか、「週刊新潮」（2016年8月23日号）に掲載された記事から“落合信彦の真実”の一端をご紹介しよう。

大海原に浮かぶ海底油田プラントに舞い降りた一機のヘリコプター。そこから現れた眼光鋭いサングラスの男は、「作家・国際ジャーナリスト 落合信彦」。世界中を飛び回る彼は、取材を終えると、辛口のビールで喉の渇きを潤した――。

そんな映画のワンシーンのようなCMが、昭和が幕を閉じるまでの約2年間、全国のお茶の間に流れた。昭和62年（1987）3月に新発売された「アサヒスーパードライ」のCMだ。このビールを空前の大ヒットへと導いた時期、すでに「落合信彦」は出版業界では「伝説の作家」となっていた。もっともそのレジェンドとは、思わず眉を顰めたり、耳にした瞬間、吹き出してしまうトンデモ伝説の数々なのだが……。

たとえば、大晦日になると、千葉県のゴルフ場には各社の担当者や出版関係者が15名ほど集い、落合センセイを囲んで年越しをするのが恒例行事となっていたが、そこで目を疑うような光景があったという。

「集合時間になっても落合さんが現れないので心配をしていたら、バリバリバリバリッとものすごい轟音を立てながら、ヘリコプターが飛んできて、ゴルフ場に着陸したんです。中から現れたのは、もちろん落合さん（笑）。『悪い悪い、忙しくて』なんて言ってましたが、ビールのCMを意識しているのは明らか。あの人なりの自己演出だったんでしょうが、普通の感覚ではない」（元担当編集者）

唯一無二の「落合ワールド」については、別の編集者の証言からもうかがえる。

普通ではない作家

「昔、担当者から聞いたところ、落合さんは自分の原稿を読み返して感動して泣いているそうです。やはり普通じゃないですよ」

そんな「普通ではない作家・落合信彦」とは何者か。

注目を集めたのは52年。「週刊文春」でケネディ米大統領暗殺事件の真犯人が、前大統領（当時）であるニクソンだとした『二〇三九年の真実』を発表したことだった。この真相に気づいたのは世界でも自分しかいないと主張した落合センセイは、「なぜニクソンは私を訴えないのか」と誌面で挑発を繰り返し、一躍「時の人」となった。

その名をさらに轟かせたのが55年、週刊「プレイボーイ」に連載された『20世紀最後の真実』だ。総移動距離5万8000キロにも及ぶ世界各地の取材の果てに、南米に逃げたナチスの残党をつきとめたセンセイは、なんと世界中で目撃されているUFOというのが実は「ナチスの秘密兵器」だという驚愕の事実にたどり着くのである。

このような「世紀のスクープ」をたて続けに報じる一方で、イスラエルの諜報機関「モサド」を舞台にしたハードボイルド小説なども精力的に発表。ネットもない時代、若者たちにとって落合センセイは、「海の向こうの広い世界」と「男の生き様」を教えてくれる「カリスマ」だった。

落合信彦伝説

いきおい、ドラマチックなセンセイの半生にも注目が集まる。東京下町の決して裕福とはいえない家庭から、独学で英語を習得して米オルブライト大学へ進学。現地で空手教室を開き、教え子たちが後にCIAや米政府高官などになり、情報源となったという。卒業後は、ジョニーという友人と石油ビジネスを開始、エクアドルで10万バレルの油田を掘り当てるなど大成功を収めるも、作家活動に専念するため成功をあっさりと手放してしまうのだ。

成功人生に加え、「ゴルゴ13」を彷彿とさせる謎に満ちた素顔がファンのハートを鷲掴みにした。そんな「落合信彦伝説」の代表的なものを以下に紹介しよう。

・CIAに200名の知り合いがいる。

・情報収集のためにつかう費用は年間3000万円、国際電話代は月に200万円以上かかる。

・襲撃に備え、レストランでは常に壁を背にして座る。

・車に乗り込む前は、爆弾が仕掛けられていないかチェックをする。

ブルース・リーに勝って

もちろんこのあまりにウソくさい――もとい現実離れしたエピソードに、ツッコミを入れる声も多かった。20年以上前、「週刊文春」で対談連載をもっていたデーブ・スペクター氏は落合センセイを指名し、直接ご本人に疑問を問い質した。結局、落合センセイ側からの要請で記事はボツにされたが、ゲラが月刊誌に流出。そこにはたしかにセンセイが気を悪くしそうなきわどい質問が羅列されている。問題のゲラを入手したので、紹介すると、こんな調子だ。

〈“情報費”を年に3000万から4000万払っているっていうけど本当なの。しかも領収書なしで、それで経費として税務署に認められるなんて信じられない〉

幻に終わった対談について、デーブ氏に当時の記憶を辿ってもらったところ、こんな言葉が返ってきた。

「落合さんの本に“取材では相手を怒らせろ”と書いてあったから、そのとおりにしたら本当に怒ってボツにされちゃった。でも、具体的に何に対して怒ったのかはまったく覚えていないけどね」

一方で、デーブ氏とは異なるアプローチで「伝説」に切り込んだのが、テリー伊藤氏だ。平成7年（1995）の雑誌対談で、落合センセイに「カッコイイ！」「すごいなあ」と露骨なまでにホメ殺しを行い、センセイが得意の空手で、ある有名人をノックアウトしたという「伝説」を本人の口から引き出している。

〈あんまり強くなかったですね、ブルース・リーは。（中略）3分で勝負がつきました〉（「Views」同年2月号）

自身がエンターテインメント

さらに、この対談が興味深いのは、テリー氏が落合センセイを「アントニオ猪木にすごく似ている」ともちあげている点だ。確かに、ニクソンを挑発して名をあげたセンセイと、「プロレスこそ最強」を謳い、モハメド・アリまでリングにひっぱりだした猪木の姿は妙に重なる。テリー氏曰く、

〈落合信彦を批判することは、プロレスに対して「八百長だ！」などと怒っているのと同じなのだ〉（同）

だが、一方で「八百長は八百長だ」と断罪する人もいる。『捏造ジャーナリスト落合信彦』（鹿砦社）などの著書で、センセイの作品の多くが、海外で唱えられた説をパクったものにすぎないと批判してきたフリーライターの奥菜秀次氏は言う。

「彼は、作品もひどいが、経歴にもおかしな点が山ほどある。たとえば、エクアドルで10万バレルの油田を掘り当てたという話ですが、60年代後半のエクアドルの原油産出量は一度も10万バレルを超えたことがない。石油会社を共同経営していたという『ジョニー』についても調べましたが、そんな人物は存在しません。落合さんの経歴話は、『ショーンK』よりひどい」

様々な「伝説」の真偽について、センセイに取材を申し込んだが、「必要な主張も反論もペンによって為すべきもの」と断られた。

先のテリー氏の対談中、ホメ殺しで気をよくしたのか、センセイは珍しくこんな本音をうちあけている。

〈僕は自分自身の人生はエンターテイメントだと思ってますよ、本当に〉（同）

落合さんの没後、長男の落合陽一氏はInstagramには《今晩はみなさん是非お付き合いください．／父を愛してくれてありがとう》との一文とともに、強く握りしめられた缶ビール（もちろんアサヒスーパードライ）の写真を掲載した。落合さんにまつわる思い出を肴に、献杯。

デイリー新潮編集部