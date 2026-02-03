有名投資家・テスタ、日経＋2000円に「7000円だった頃が懐かしや〜」
専業投資家のテスタが3日、自身のXを更新。本日の日経平均株価が2000円以上も値上がりし、終値が5万4720円で史上最高値を更新したことに言及した。
【画像】爆損！ケタ違いの額…気になるテスタの持ち株
定期的に持ち株などを紹介しているテスタは今回、「特になんでもない普通の日に日経＋2000円か〜 日経平均が7000円だった頃が懐かしや〜」と振り返った。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
