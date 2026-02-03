ガテン系ボーカルユニット「TあんどT」が3日、 神戸市の生田神社で行われた節分祭の豆まき神事に登場した。

同ユニットは昨年7月にデビューしたばかりの“オールドルーキー”Toshi君とToji君の2人からなり、作業服姿で歌う泥臭いスタイルが持ち味。現場ではタレントの松村邦洋（58）と久々に再会。昨年7月25日に放送された山口放送ラジオ「松村邦洋のOH-! 邦自慢」にゲスト出演して以来で、久しぶりの対面に松村から「あれから快進撃ですね、歌がいいですからね」と活躍を称賛された。

メンバーのToshi君は「松村さんとコラボしていただいてから、芸能人のように扱ってもらえるようになった」とユーモアを交えて感謝。「これからは（Toshi君、松村邦洋、もう1人のメンバーのToji君の頭文字をとって）『TMT』（ティーエムティー）で頑張りたいと思います」と“宣言”した。

豆まき直前には、TあんどTの楽曲「か・か・か・感謝」が会場に響き渡った。Toshi君は「神戸の真ん中で僕たちの歌が流れるなんて感無量です。感謝です」と感激の面持ち。松村も「『かかか感謝』が流れて、豆まきに追い風が吹きました！」と語って、楽曲が現場のボルテージを一気に高めたと認めた。

昨年以上の盛り上がりを見せた今年の豆まき。メンバーのToji君は「昨年以上に『TあんどT頑張って！』という黄色い声援が多かった」と嬉しそうに話し「感謝の気持ちを込めて、後ろの方まで届くように感謝を届けたいと思います」と笑顔で語り、福を呼び込んだ。