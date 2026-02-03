駒木根葵汰＆樋口幸平＆志田こはく＆池田匡志＆桃月なしこ、池上本門寺の豆まきに登場 特撮キャストが大集結
俳優の駒木根葵汰、樋口幸平、志田こはく、池田匡志、桃月なしこが3日、東京・西馬込の池上本門寺で行われた『節分追儺式』の豆まきに参加した。
【動画】樋口幸平＆志田こはく＆駒木根葵汰らスーパー戦隊キャストが豆まきに集結
駒木根は『機界戦隊ゼンカイジャー』（2021）に、樋口と志田は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に、池田は『王様戦隊キングオージャー』（2023）に、桃月は『魔進戦隊キラメイジャー』（2020）に出演。特撮界を盛り上げたキャストが大集結となった。また、志田は『ドンブラザーズ』でオニシスター／鬼頭はるかを演じたが、オニが横を通ると笑顔で手を振り、オニポーズも披露した。駒木根や樋口、池田、桃月も集まったファンに優しく一人ひとりに行き渡るように豆まきを行っていた。
そのほか、松本伊代、小園凌央、武隈豪太郎、豪ノ山登輝、長谷川秀樹、 鈴木万李弥、上谷沙弥、木戸愛、手塚理美、手塚日南人、横野すみれ、山田愛奈、金澤翔子も参加した。
