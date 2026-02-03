裁判のやり直し＝再審制度について、法制審議会の部会で見直しに向けた要綱案が取りまとめられたことについて、社会部司法担当の久保記者に聞きます。

再審制度は、死刑が確定していた袴田巌さんが事件から58年もの月日を経て、2024年に裁判をやりなおし無罪が確定したことから手続きの迅速化などを求める声が大きくなりました。

議論の結果、取りまとめられたのが今回の「要綱案」で、賛成10、反対3で取りまとめられたのですが、肝心のえん罪被害者や支援する弁護士らは「救済から遠ざかっている」「改悪案」などと批判しているんです。

──要綱案はどのような中身なのでしょうか？

現在は再審を求めると、再審請求審という再審を開始するかどうかを決める審理があり、そこで認められて再審が始まります。

「要綱案」では、請求審に入る前に、裁判所が調査を行いふるいにかける“スクリーニング”が入りました。

その後、検察官が持つ証拠をどれだけ見せてもらえるかについては「再審の請求理由に関連するもの」と条件が付きました。

また、長期化の原因と指摘されていた再審開始に対する検察官の不服申し立てについては、「禁止」する規定は盛り込まれませんでした。

──どういった批判が挙げられているんでしょうか？

スクリーニングは“門前払いになる”、証拠については、見せてもらえる証拠が今よりも少なくなってしまうのではないかという声が上がっています。

さらに、検察官の不服申し立てで、えん罪被害者を救うまでの迅速化が図れないなどとしています。

こうした声に、要綱案に賛成した学者らからは、法律をどう使うか、つまり「運用」で対応ができると反論。

そこで、要綱案の「付帯事項」に運用についての注意点が盛り込まれました。

証拠開示について「範囲が不当に狭くならないように」、検察官の不服申し立ては、「慎重かつ十分な検討を確実に行う」などと記載されました。

ただ、弁護士らは、「実効性の担保がない」と反論。対立は色濃いままの取りまとめとなりました。

要綱案は今後、国会で審議される予定ですが、えん罪に苦しむ人が速やかに救済される法制度となっているか、再審に関わる検察官、裁判官、弁護士は制度をどう「運用」するべきか、じっくり確認する場にする必要があります。