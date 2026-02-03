95億人大移動「春節」で異変…中国からの海外旅行先1位は日本から韓国・ソウルへ　団体客ビザ免除で急増　日本はトップ10圏外

まもなく旧暦の正月「春節」を迎える中国。

2日から帰省や旅行などで、のべ95億人の大移動が始まっています。

先週末から春節のイベントが始まった上海ディズニーランド。

中国風の伝統的な衣装に身を包んだミッキーやミニーをお目当てに、多くの観光客が訪れています。

中国では春節休暇を挟んだ40日間で、過去最多となるのべ95億人が移動する見込みです。

しかし、中国政府が日本への旅行を控えるよう呼びかけていることなどから、日本への旅行者が大きく減る見通しです。

上海市民は「最近日本では反中感情が強いと聞くし、安全面を考えて（行かない）」「やはり政府の考えに従う。日中関係が良くなってから行く」などと話しました。

中国の大手旅行会社によると、海外旅行先として2025年1位だった日本は、2026年はトップ10にも入りませんでした。

代わって1位となったのは、韓国のソウルです。

韓国政中国からの団体客にビザ免除を導入したことなどから、日本の代わりに韓国を選ぶ人が急増しました。

飲食店の店主：

道沿いに観光バスがずらっと並んでいる。皆ツアーできた中国人よ。

中国人観光客は「大学生の我々にとって韓国はビザが取りやすく、日本よりコスパがいい」「日本も考えたがツアーがないし、航空券も買いづらい」などと話していました。

春節で中国人の移動が本格化する中、日中関係悪化の影響はまだ続きそうです。